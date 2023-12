Peter Vandenbempt is duidelijk over veelbesproken interview van Thibaut Courtois: "Dat is echt niet normaal"

Thibaut Courtois gaf eerder deze week een veelbesproken interview aan Sporza. De doelman was enorm hard voor Domenico Tedesco.

Peter Vandenbempt vond het van Courtois niet al te slim om uit te halen naar de bondscoach. "Het was echt geen goed idee om een half jaar na de feiten genadeloos in te hakken op een bondscoach die wegens prima werk heel goed ligt bij de fans, de spelers en zijn bazen. Maar de aandachtige luisteraar heeft wel meer onthouden dan dat Courtois graag veel aandacht wil", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Bij Roberto Martinez was het natuurlijk uit de hand gelopen, maar het is wel de taak van de bondscoach om zijn belangrijke spelers tevreden te houden", gaat Vandenbempt verder. "Als Tedesco het principe huldigt van ‘iedereen gelijk voor de wet’, dan heeft hij het nog niet begrepen. Of denkt u dat de (bonds)coaches van Ronaldo of Mbappé en Manuel Neuer of Iker Casillas er ook zo over dachten?"

Vandenbempt is van mening dat Tedesco meer had moeten doen voor Courtois. Volgens hem is er een duidelijk verschil te merken met de relatie tussen de bondscoach en Lukaku.

"Courtois begrijpt in die zin niet waarom Tedesco in de week voor Oostenrijk niet één keer uitgebreid met hem heeft gepraat. Wel, ik ook niet. Dat een coach in zo’n periode niet één keer van gedachten wisselt met een van zijn sleutelspelers, is echt niet normaal."

"Gelet op de veelvuldige contacten van Tedesco met de geblesseerde Lukaku lijkt het er alvast op dat de bondscoach veel meer wil investeren in de relatie met zijn spits dan in die met zijn doelman", besluit Vandenbempt bij de krant.