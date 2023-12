Antwerp-coach Mark Van Bommel lijkt één speler toch wel echt te missen: "Hij maakte het verschil"

Antwerp speelde afgelopen seizoen kampioen met een eigen manier van voetballen. Dit seizoen wordt er anders gespeeld en dat beseft ook Mark Van Bommel. Hij wijst ook op het vertrek van een speler en hoe jammer hij dat vindt.

Mark Van Bommel vertelt waarom Antwerp dit seizoen anders speelt. "Vorig jaar hebben we tegen quasi elke ploeg op dezelfde manier kunnen voetballen: een stevige organisatie, weinig weggeven, een goede pressing die voorin begon bij Vincent", begon de Antwerp-coach bij Het Laatste Nieuws.

"We wonnen de beker en we zijn kampioen geworden. Dan kom je aan de start van het nieuwe seizoen en — wat ik al vermoedde in de zomer — iedereen past zich aan. Ze spelen 5-4-1 tegen je. Gent was hier blij met 0-0. Enerzijds moet je je eigen kwaliteiten van vorig seizoen verder aanscherpen, anderzijds moet je oplossingen bedenken voor die 5-4-1."

De Antwerp-coach zag in zijn tijd bij de club al een aantal spelers vertrekken, maar eentje lijkt hij wel echt te missen.

"Bovendien is Stengs weg, helaas. Calvin legde veel risico in zijn spel maar hij maakte wél het verschil. Er kwamen nieuwe spelers bij. Tactische flexibiliteit van het team vergt tijd, maar stilaan hebben we het aardig onder de knie", besluit Van Bommel