Geen medelijden: nieuwe onthullingen in Nederland over Marc Overmars

Marc Overmars werd bij Ajax aan de kant geschoven door Ajax. Dat gebeurde na grensoverschrijdend gedrag.

Na zijn exit bij Ajax ging Marc Overmars al snel aan de slag bij Royal Antwerp FC. Het is uitkijken of hij die job zal kunnen blijven uitoefenen. In Nederland werd hij geschorst en mogelijk maakt de FIFA die wereldwijd.

In Nederland is de rust over de zaak nog altijd niet weergekeerd. Ondertussen blijven er maar onthullingen uitlekken over Overmars. Dat kwam ook ter sprake in het televisieprogramma Vandaag Inside.

“Wij hoorden gisteren dat de eerste verstuurde dickpic van Overmars, terechtkwam bij de directrice”, vertelt Johan Derksen. “Dat was mevrouw Dik. Dat is een dochter van Dik die ook bij de PTT werkte. Ajax heeft dat natuurlijk een beetje uit de hand laten lopen, want komt dat in de publiciteit, dan moet je wel wat ondernemen.”

Het gaat om Tanja Dik, die toendertijd algemeen directeur was van het stadion, de Johan Cruijff ArenA. Al was zij lang de enige niet. In het rapport dat in Nederland opgemaakt werd, werden echter geen namen vermeld.