Hoe zal Anderlecht verdedigen tegen KRC Genk zonder Jan Vertonghen en Zeno Debast?

Brian Riemer moet flink puzzelen. Zijn twee belangrijkste centrale verdedigers, Jan Vertonghen en Zeno Debast, zullen niet spelen tegen KRC Genk.

Sporting Anderlecht zal het deze zaterdag zonder zijn twee belangrijkste centrale verdedigers moeten opnemen tegen Racing Genk. Zeno Debast is geschorst, terwijl aanvoerder Jan Vertonghen een enkelblessure heeft.

Volgens La Dernière Heure zullen Killian Sardella en Thomas Delaney centraal achteraan spelen tegen Limburg. "Hij heeft daar al geholpen en speelt de laatste twee maanden op een heel hoog niveau", bevestigde Brian Riemer op een persconferentie toen het over de jonge Brusselaar ging.

Wat Delaney betreft, wijst het dagblad erop dat Brian Riemer hem al in deze rol heeft zien spelen, in 2014, toen hij nog assistent-trainer was bij Kopenhagen. De middenvelder maakte toen zijn profdebuut. De coach van Anderlecht zal moeten improviseren terwijl hij ongeduldig wacht op de wintermercato.