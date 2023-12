Voormalige Anderlecht-speler tekende bijna voor Nederlandse topclub

Voormalige sportief directeur van Ajax, Sven Mislintat, had deze zomer graag Joshua Zirkzee aangetrokken. Andere leden van de club staken hier een stokje voor.

Joshua Zirkzee speelt momenteel voor Bologna in Italië en zou binnenkort een stap hogerop kunnen zetten in zijn carrière. De voormalige aanvaller van Anderlecht had afgelopen zomer al bijna getekend bij Ajax.

Toen hij in april werd aangesteld als sportief directeur, was het oud-speler Sven Mislintat die Joshua Zirkzee bij de club wilde. De transfer werd volgens Het Parool geblokkeerd door het trio Jan van Halst, Cees van Oevelen en Maurice Steijn.

Na aanvankelijk akkoord te zijn gegaan, blokkeerde het Ajax-bestuur ook de transfer van Eduard Spertsyan. De middenvelder stond onder contract bij Krasnordar in Rusland. Het bestuur keerde zich uiteindelijk tegen zijn komst vanwege de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.