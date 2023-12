Gesprekken tussen ref en spelers Genk in match op Anderlecht lijken duidelijkheid te brengen

De nasleep van Anderlecht-Genk blijft maar komen. Nu zou er meer informatie zijn over wat de ref op het veld liet horen aan spelers van KRC Genk.

Het laatste woord is nog altijd niet gezegd over de niet hernomen strafschop tijdens Anderlecht-KRC Genk. Volgens de Limburgers is er een fout tegen het reglement gebeurd en moet de wedstrijd herspeeld worden.

Iets wat ook journalist Jarno Bertho van VTM laat weten op sociale media. Hij geeft weer wat hij te horen kreeg over de bewuste fase, zo laat hij weten op X, het vroegere Twitter.

“De ref heeft op het veld aan spelers van KRC Genk gezegd dat ze (VAR) op beelden Yari Verschaeren wel degelijk óók hebben zien inlopen”, opent hij zijn uitleg.

“Gesprekken tussen VAR en ref worden opgenomen. Als het klopt: geen sprake meer van foute interpretatie (menselijke fout). Wel het fout opvolgen van het reglement, wat munitie is voor zij die match willen laten herspelen.”

Genk wil de wedstrijd tegen Anderlecht sowieso laten herspelen en wil ook de partij van morgen tegen Antwerp uitgesteld zien. De club geeft de Pro League tot 18 uur om met een beslissing te komen.