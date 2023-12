Rits steekt loftrompet op over... zichzelf: "Wat ik doe..."

Mats Rits maakte deze zomer de overstap van Club Brugge naar Anderlecht. En die hebben ze zich bij paarswit nog niet beklaagd.

RSC Anderlecht boekte dit seizoen de nodige progressie en die heeft Mats Rits ook gemaakt bij paarswit. “In het begin was het even zoeken naar mijn beste positie, zes of acht”, vertelt hij zelf aan Het Laatste Nieuws.

“Het is voor de ploeg het beste dat ik op zes speel om daar de controle te behouden. Ik denk dat we een goede stabiliteit hebben gevonden, dat hoor ik trouwens ook van jongens bij andere ploegen. In het voetbal wordt dat te weinig naar waarde geschat. Met stabiliteit kun je al heel ver komen. Als je dan nog spelers hebt die op klasse het verschil kunnen maken…”

Zichzelf wegcijferen, daar heeft Rits helemaal geen problemen mee. “Wat ik doe, zie je zelden terug in de statistieken. Een counter eruit halen bijvoorbeeld. Maar ik maak me daar niet druk meer in. Ik hoef niet altijd op de voorpagina te staan.”

Anderlecht is dominant, zeker als Rits onder de druk kan uitvoetballen. “Dat is ook de bedoeling en we zitten daar lang nog niet aan ons maximum, dat kan nog beter. Die eerste helft op Standard was een goede referentie, ook al verloren we daar nog. Ons eerste halfuur op Antwerp was dat ook.”