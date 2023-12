Alderweireld terug Rode Duivel maken? Gert Verheyen spreekt klare taal

Na het WK in Qatar kondigde Toby Alderweireld het einde van zijn interlandcarrière aan. Hij zou voor velen een welgekomen versterking zijn voor het EK.

Toby Alderweireld nam afscheid van de Rode Duivels. “Hij was één van de betere Rode Duivels op het WK in Qatar, daarover was iedereen het eens”, zegt Gert Verheyen in HUMO.

“Hij heeft zijn afscheid van de nationale ploeg op een fatsoenlijke manier aangekondigd: 'Ik stop, maar als je mij nodig hebt, blijf ik beschikbaar.' Ik begrijp dat. Ik was zelf net geen 32 jaar toen ik ben gestopt als international. Het was te veel geworden om het er nog bij te nemen.”

Of hij teruggehaald moet worden voor het EK van volgend jaar in Duitsland is iets wat al door heel veel voetballiefhebbers naar voren werd gebracht.

“Of Axel Witsel? Daar kun je ook over discussiëren, als je ziet hoe sterk die nu bij Atlético Madrid staat te verdedigen. Ik denk niet dat Tedesco dat gaat doen. Het zou raar zijn tegenover de spelers die de kwalificatie hebben afgedwongen. Hij heeft gekozen voor verjonging, en hij zal die lijn doortrekken”, besluit Verheyen.