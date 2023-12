📷 'Club Brugge fronst de wenkbrauwen bij bod van Inter op Buchanan'

Club Brugge is in stevige onderhandelingen met Inter Milan. De Italianen willen Tajon Buchanan binnenhalen.

Tajon Buchanan zit al twee matchen niet meer in de selectie bij Club Brugge, omdat er een wintertransfer voor de Canadees in de maak is.

Buchanan zou persoonlijk al helemaal rond zijn met Inter, waar een contract voor vijf jaar op tafel ligt voor hem. Alleen moet er nog een deal met Club Brugge gevonden worden.

Beide ploegen zouden aan de onderhandelingstafel zitten om snel een deal te sluiten, maar volgens Skysports fronst blauwzwart de wenkbrauwen van het eerste bod dat de Italiaanse club deed op Buchanan.

Het ging om 6 miljoen euro, zo weet de televisiezender te melden. Zijn marktwaarde volgens Transfermarkt ligt op 8 miljoen euro, maar Club Brugge wenst 10 miljoen euro binnen te halen en zou vertrokken zijn vanaf 12 miljoen.

Er is dus nog wat water tussen beide ploegen, maar het lijkt heel aannemelijk dat Inter nog wel wat marge heeft om de prijs omhoog te doen gaan.