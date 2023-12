Gent en Anderlecht vissen na Idumbo opnieuw in dezelfde vijver voor winteraanwinst

Een paar weken geleden was er de aandacht voor Stanis Idumbo-Muzambo, de 18-jarige jongeling met een verleden bij KAA Gent en Club Brugge die nu bij Ajax Amsterdam speelt. Maar nu vissen KAA Gent en RSC Anderlecht opnieuw in dezelfde vijver.

Zowel RSC Anderlecht als KAA Gent hebben hun vizier gericht op Darius Olaru. Dat is een 25-jarige centrale middenvelder van Steaua Boekarest. Enigszins opmerkelijk, want als er één positie is waar beide ploegen misschien niet meteen versterking nodig hebben ...

Bij de Buffalo's doen De Sart, Kums en Hong het prima, terwijl onder meer Léoni dé verrassing van 2023 is bij RSC Anderlecht. Maar goed: als Léoni zou vertrekken en met de Asian Cup van Hong in het achterhoofd kan er altijd wel een leuke verrassing en/of versterking bij.

© photonews

Darius Olaru zou in dat kraam kunnen passen. Volgens Transfermarkt heeft hij een transferwaarde van maar liefst 6,5 miljoen euro, al zouden Roemeense bronnen al laten weten hebben dat hij mogelijk voor een iets lager bedrag ook naar België zou kunnen komen.

Bij RSC Anderlecht hebben ze met onder meer Stanciu in het verleden al een dure Roemeen (toen tien miljoen euro) aangekocht, een prachtverhaal werd dat toen nooit. Benieuwd of Darius Olaru wat dat betreft een betere aankoop kan zijn.

Dure vogel, mooie statistieken

De Roemeense middenvelder en international van zijn land (14 caps) is aan een prima seizoen bezig in Boekarest. Hij laat ook stevige statistieken zien, met ondertussen toch al tien goals en twee assists in de Roemeense competitie.

Vorig seizoen was hij nog op bezoek in het Lotto Park, toen er in de Europese competitie tegen Anderlecht werd gespeeld. Of hij ook definitief naar paars-wit komt, dat is nog een ander paar mouwen. Ook het Italiaanse Monza heeft zich al gemengd in de debatten, waardoor er zeker kapers op de kust zijn.