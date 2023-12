KV Mechelen ziet sterkhouder vertrekken in januari

KV Mechelen zal het in januari zonder één van zijn sterkhouders moeten doen. Dit omdat hij is opgeroepen voor de Afrika Cup.

KV Mechelen zal het in januari zonder Mory Konaté moeten doen. Een aderlating voor de Mechelaars want Konaté is één van de sterkhouders bij de Mechelaars. Hij kwam dit seizoen al 16 keer in actie op het Mechelse middenveld.

Konaté is opgeroepen voor de nationale ploeg van Guinee voor de Afrika Cup die loopt van 13 januari tem 11 februari. Guinee zal in de groepsfase van de Afrika Cup het opnemen tegen Kameroen, Gambia en Senegal.

De verdedigende middenvelder is afgelopen zomer transfervrij overgekomen van STVV. Hij heeft zich intussen opgewerkt tot een vaste waarde in het elftal van KV Mechelen. De 30-jarige Konaté heeft nog een contract tot medio 2026 bij KV Mechelen.