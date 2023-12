'Premier League-club maakt zich klaar om openingsbod te doen op Arthur Vermeeren'

Zijn prestaties worden duidelijk ook in het buitenland opgemerkt, hoe kan het ook anders. FC Barcelona werd al naar voor geschoven, maar het zou niet de Spaanse club worden die als eerste met een bod komt.

Volgens transferexpert Ekrem Konur zou Tottenham zich opmaken om een openingsbod te doen op de 18-jarige middenvelder. De club hielde hem al even in de gaten.

Arthur Vermeeren liet al verstaan dat hij niet van plan is om te vertrekken deze winter. Na dit seizoen misschien wel, maar dat weerhoudt de topclubs er duidelijk niet van om nu al flink aan zijn mouw te trekken.

💣💥 | 🇧🇪 | Tottenham are planning to make an opening bid to sign Royal Antwerp's 18-year-old Belgian midfielder Arthur Vermeeren. ⚪#THFC https://t.co/FUoM56qCAu pic.twitter.com/dmDTOjHYGG