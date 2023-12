Spanje het beloofde land, Antwerp, Cercle en Anderlecht op hun manier de vreemde eend in de bijt: waar gaat uw club op winterstage?

Het kerstvoetbal is nog maar net achter de rug, of de eerste ploegen mogen al bijna hun koffers maken voor het vertrek op winterstage. Ook deze winter wordt het weer een exodus uit België voor quasi alle teams.

Spanje is ook deze winter hét beloofde land voor de Belgische teams in de Jupiler Pro League en hun stages. OH Leuven is de eerste ploeg die vertrekt, op 2 januari al richting Algorfa. Ook Union gaat naar dat stadje, van 9 tot 13 januari.

Gent, Kortrijk, Genk, STVV, RWDM, KV Mechelen, Club Brugge en Standard trekken ook naar Spanje. Tien van de zestien ploegen dus, het absolute beloofde land. Cercle Brugge trekt - hoe kan het ook anders? - naar Monaco voor zijn winterstage.

Antwerp blijft als enige in België

Anderlecht gaat in het Tunesische Tabarka aan de slag in aanloop naar de laatste tien speeldagen in de Jupiler Pro League en de play-offs, terwijl Charleroi, Eupen en Westerlo dan weer naar Turkije trekken. De vreemde eend in de bijt is dan weer Antwerp.

Zij hebben besloten om deze winter gewoon in België te blijven. Meestal is het KV Kortrijk dat in eigen land blijft tijdens de winter, nu is het dus kampioen en stamnummer 1 Antwerp dat voor een keertje past voor de zuiderse zon.