Het ijzingwekkende relaas van Bas Dost: "Ik had dood kunnen gaan in dat stadion"

Bas Dost heeft flink wat schrik opgelopen. In oktober zakte de voormalige aanvaller van Club Brugge midden in een wedstrijd in elkaar. Onderzoek bracht myocarditis aan het licht, een hartprobleem.

In een interview met de Gelderlander sprak Dost over het incident. Hij mag van geluk spreken dat hij het heeft overleefd. "Het is niet zo dat mijn hart een structureel probleem had. Ik heb gewoon veel pech gehad. Aan de andere kant had ik geluk dat het in het stadion gebeurde. Ik ben niet bang om dood te gaan, maar ik realiseer me dat ik in dat stadion had kunnen sterven. Ik ben dankbaar dat ik vanaf de eerste seconde zo goed ben opgevangen door de leden van AZ en NEC."

De Nederlander leeft nu met een defibrillator. Maar hij wil nog steeds weer voetballen. "Elke situatie is anders. Mijn doel is om terug te komen. Dat is voor mij belangrijk. Het moment dat ik weer in een stadion sta, zal uniek zijn. Maar als ik een terugval heb en het advies krijg om niet op dit niveau te spelen, dan zal ik daarmee leven."