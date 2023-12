Tegenstander van Union in de Conference League haalt uit op de transfermarkt

Union kijkt in februari Eintracht Frankfurt in de ogen. De Duitse club gaat zich nog serieus versterken deze winter.

De Duitse club doet het momenteel zowel in de Bundesliga als in Europa zeer goed. Ze plaatsten zich voor de volgende ronde van de Conference League en staan op een 6de plek in de Bundesliga. Indien ze dit kunnen vasthouden (of zich verbeteren) zit er terug Europees voetbal aan te komen.

Met Willian Pacho en Aurélio Buta spelen er twee spelers met een verleden bij Antwerp bij de Duitse club.

Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano gaat Eintracht Frankfurt uithalen op de transfermarkt. De Duitse club gaat vol voor Donny van de Beek van Manchester United. Het zou gaan om een huurovereenkomst zonder aankoopoptie.

De centrale middenvelder kwam in de zomer van 2020 nog naar Manchester United van Ajax voor een bedrag van 39 miljoen. Hij kon echter nooit de verwachtingen helemaal inlossen.