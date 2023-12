'Club Brugge heeft prijs, maar loopt absolute jackpot toch wel mis'

Tajon Buchanan zal begin 2024 van Club Brugge naar Inter Milan trekken. Al gaat blauw-zwart allerminst de absolute jackpot vangen voor de winger. Hadden ze op meer gehoopt, maar valt er niets meer aan te doen?

Eerst deed Inter Milan een bod van zes miljoen euro, ondertussen hebben ze de boel toch wat weten bij te schaven. Club Brugge zal zo'n acht miljoen euro vangen voor Tajon Buchanan, al kan dat via bonussen rond de tien miljoen euro gaan uitkomen.

Club Brugge loopt jackpot mis voor Tajon Buchanan

Buchanan had al een persoonlijk akkoord met de Italiaanse club. Hij zal er voor vijf jaar tekenen en zo'n anderhalf miljoen euro per jaar opstrijken. Daardoor was het eigenlijk alle hens aan dek voor blauw-zwart, want ze willen hem een transfer niet ontzeggen.

Er waren de voorbije weken gekke bedragen aan het circuleren omtrent de eventuele deal met Buchanan, maar nu ziet het er naar uit dat Club Brugge de absolute jackpot dus gaat moeten missen. De deal zal begin januari geofficialiseerd worden.