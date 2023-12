Kevin De Bruyne is niet langer de duurste Rode Duivel ter wereld

De nieuwe generatie bij de Rode Duivels doet meer en meer zijn intrede. En dat heeft nu ook zijn gevolgen op de transferwaardes. Kevin De Bruyne is ondertussen zelfs niet meer de nummer één van de Belgen.

Kevin De Bruyne is volgens de nieuwe transferwaardes van Transfermarkt niet langer de duurste Rode Duivel. KDB komt wat op leeftijd stilaan en zag zijn waarde zakken van 70 naar 60 miljoen euro, waardoor hij is voorbijgestoken door Jérémy Doku.

Die zag zijn waarde na een aantal prima maanden bij Manchester City stijgen van 60 naar 65 miljoen euro, waardoor hij nu dus de duurste Rode Duivel is. Het is de eerste keer in jaren dat Kevin De Bruyne het jaar niet zal eindigen op plek één.

Transferwaardes tonen: nieuwe generatie is op komst

Ook onder meer Lois Openda (55 miljoen euro), Roméo Lavia (50 miljoen euro), Amadou Onana (50 miljoen euro) en Johan Bakayoko (40 miljoen euro) zijn ondertussen Romelu Lukaku en Thibaut Courtois (elk 35 miljoen euro) voorbij.

Het maakt eens te meer duidelijk dat de nieuwe generatie echt wel gearriveerd is. Benieuwd of die lijn ook richting 2024 wordt doorgezet.