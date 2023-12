Victor Boniface kan Bayer Leverkusen na een half seizoen al inruilen voor absolute topclub

Victor Boniface groeide snel uit tot een fenomeen bij Union. Vooral Europees liet hij zich gelden bij de Brusselaars. Na één seizoen vertrok de Nigeriaan al bij Union voor een recordbedrag van 20,5 miljoen euro naar het Duitse Bayer Leverkusen.

Hij kwam bij Union SG tot 51 wedstrijden. Daarin kwam hij 17 keer tot scoren en bediende hij 12 keer een ploeggenoot.

Hij begon bij de Duitse club uitstekend aan het seizoen. Hij scoorde aan de lopende band en streek de awards (beste jonge speler) aan de lopende band op.

Momenteel staat de teller op 23 wedstrijden waarin hij 16 keer tot scoren kwam en 8 assists gaf in alle competities samen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er met de nodige interesse wordt gekeken naar de Nigeriaanse spits door andere clubs.

Volgens de Turkse journalist Ekrem Konur heeft Arsenal concrete interesse in de 23-jarige Boniface. Mogelijk wordt hij deze winter al een ploeggenoot van Leandro Trossard.

šŸ’£šŸ’„ | šŸ‡³šŸ‡¬ | Arsenal are planning to check on the situation of Bayer Leverkusen's 23-year-old Nigerian striker Victor Boniface.

