Club Brugge-CEO Vincent Mannaert spreekt vrijuit over zijn alcoholproblematiek en andere moeilijkheden in het leven

Vincent Mannaert heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Problemen en moeilijkheden zijn hem niet vreemd, ook al schopte hij het op een gegeven moment tot succesvolle CEO bij Club Brugge.

Bij De Tijd speelt Mannaert open kaart over de moeilijkere momenten in zijn leven. "Een tijdje geleden getuigde ik over periodiek overmatig alcoholgebruik. Zoiets overkomt je niet van de ene dag op de andere, maar het diende te worden aangepakt. Met de juiste omkadering is dat goed geëvolueerd."

Ik ben me bewust hoe bevoorrecht ik ben

Gelukkig maar. "Daarnaast heb ik net als vele anderen nog moeilijke momenten meegemaakt, maar daar blijf ik nooit al te lang bij stilstaan. Ik ben me vooral bewust hoe bevoorrecht ik ben." Voor Mannaert blijft het glas dus halfvol.

"Mijn beide ouders zijn nog in leven, ik heb een prachtig gezin en veel goede vrienden", ziet hij privé vooral redenen om dankbaar te zijn. "I count my blessings."