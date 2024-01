De verrassing totaal? 'Anderlecht moet vrezen: Premier League klopt aan'

Kasper Schmeichel is op 37-jarige leeftijd stilaan aan de oppervlakte aan het komen bij RSC Anderlecht. Na een moeilijk begin was hij in december de sterkhouder van paars-wit. Nu wenkt echter mogelijk een vertrek.

Kasper Schmeichel is na een moeilijke start aan goede weken bezig bij RSC Anderlecht. Volgend jaar wil hij ook schitteren op het EK 2024 met Denemarken in Duitsland. Op zijn 37e laat hij zien dat hij nog niet versleten is. En dat is ook de ploegen uit de Premier League niet ontgaan. Onder meer Chelsea en Newcastle United roerden zich al voor de goalie, maar zeker promovendus en hekkensluiter Sheffield United is naarstig op zoek naar een doelman. Terugkeer naar Premier League voor Schmeichel? Zij zouden er volgens The Sun dan ook heel graag Kasper Schmeichel snel bij willen hebben. De Deense doelman zelf zou wel oren hebben naar een terugkeer naar Engeland, al is de vraag of hij doublure wil worden van Wes Foderingham. Ook strijden tegen degradatie is iets helemaal anders dan strijden voor de prijzen bovenaan. Als Schmeichel zou vertrekken, dan zal paars-wit mogelijk opnieuw moeten schakelen en misschien wel doordrukken voor Hakim Valdimarsson van Elfsborg.