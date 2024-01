Kopzorgen voor Ronny Deila: Club Brugge krijgt met een plots opgedoken probleem te maken

Er komen weer wat kopzorgen aan te pas voor Club Brugge-trainer Ronny Deila. Zijn ploeg sloot het jaar af met een behoorlijke 7 op 9, maar nu duikt op een bepaald front toch een probleem op.

In de lijst met verschillende spelers uit de Belgische competitie die naar de Afrika Cup of Asia Cup gaan, kunt u vaststellen dat Denis Odoi in de selectie van Ghana zit. Die vertrekt dus naar de Afrika Cup, net op een moment dat ze hem in Brugge ook wel konden gebruiken.

De spoeling begint immers wel heel dun te worden op de positie van rechtsback. Daar wordt Tajon Buchanan ook wel uitgespeeld, maar die staat dan weer op het punt om te vertrekken naar Inter Milaan. Kyriani Sabbe is dan weer nog altijd aan het revalideren.

Deila moet duimen

Het is echt wel duimen voor Deila en zijn staf dat de resterende flankverdedigers fit blijven. Momenteel houdt blauw-zwart Meijer nog over op links en kan De Cuyper wel depanneren op rechts. Met deze twee mag er nu echt wel niets meer mislopen qua fysieke paraatheid.