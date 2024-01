Verrassende titelkandidaat wordt geopperd: "Als ze in hun dag zijn, kennen ze hun gelijke niet in België"

KRC Genk beleefde een zeer woelig 2023. Een jaar van heel vaak net niet. De wedstrijd op bezoek bij RSC Anderlecht willen ze opnieuw laten spelen, tegen Antwerp toonden ze alvast heel wat veerkracht. Dat zagen ook de analisten.

"De frustratie na de match tegen Anderlecht was er bij KRC Genk, maar ze hebben dat als brandstof en zuurstof gebruikt tegen Royal Antwerp FC. Het was een geweldige prestatie", aldus Bert Sterckx in de podcast Vandenbempt.

"Als de Limburgers in hun dag zijn, dan kennen ze hun gelijke niet in België. En dat met een vertekende rechterflank zonder Munoz en Paintsil, nochtans hun beste flank in principe. De vraag bij Genk is of ze dat net-nietverhaal van 2023 van zich gaan kunnen afschudden in 2024."

Bewogen jaar voor KRC Genk, in 2024 net wel?

Want het is een bewogen jaar geweest alles bij elkaar voor Genk. De titel ging verloren in blessuretijd tegen Antwerp, in Europa werd elke grote kans op een Europese lente de nek omgewrongen. "In veel wedstrijden was het net niet en werden nog in het slot nog punten weggegeven werden", aldus nog Sterckx.

"Als ze dat kunnen omdraaien en van 2024 het verhaal van net wél kunnen maken, dan is veel mogelijk in de play-offs waarin voorlopig de sterkste zes ploegen staan. Het verschil tussen de top-6 en Cercle Brugge enerzijds en de rest is enorm groot."