Frank Raes haalt Europese zeges van Antwerp en Union SG helemaal onderuit

Union SG en Royal Antwerp FC sloten hun voorronde in Europa af met twee stuntzeges. Union klopte Liverpool, The Great Old won van FC Barcelona.

De lof voor Union SG en Royal Antwerp FC over hun laatste groepswedstrijd in Europa was ongelofelijk groot. Maar voor Frank Raes stelde dat allemaal niet veel voor.

“Barcelona was al zeker van kwalificatie. Die zege was mooi, maar werd wel opgeblazen. Net zoals de winst van Union tegen Liverpool. De Engelsen stonden hier met hun C-team. Dat noem ik geen stunt”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Raes bladert in de geschiedenisboeken om een Belgische stunt in Europa boven te halen. “Anderlecht dat twintig jaar geleden in de Champions League wint tegen het Manchester United van Roy Keane, David Beckham en Paul Scholes: dát was een stunt. Union dat zeer verdiend groepswinnaar wordt in de Europa League, voor Union Berlin, Braga en Malmö, vind ik eigenlijk straffer.”

Toch moet Raes toegeven dat Union een straf verhaal blijft. “Die club verliest elk seizoen een half dozijn van zijn beste spelers, elk jaar staat daar een nieuwe coach en toch blijven ze bovenin meedraaien. En hun vertrekkers spelen mee in de Premier League of de Bundesliga. Deniz Undav, nu bij Stuttgart, maakt zelfs kans op een selectie voor nationale ploeg van Duitsland.”