Dit zijn de grote afwezigen op de stage van RSC Anderlecht

Anderlecht vertrekt vrijdag op stage naar Tunesië. In de spelerskern van Brian Riemer zijn echter enkele grote afwezigen.

RSC Anderlecht trekt tien dagen naar een vijfsterrencomplex in Tunesië om zich voor te bereiden op het tweede deel van de competitie. Al zijn er enkele belangrijke afwezigen. Zo trekken Majeed Ashimeru (Ghana) en Amadou Diawara (Guinee) naar de Africa Cup.

Justin Lonwijk reist eveneens niet mee. Hij is op zoek naar een nieuwe werkgever, de naam van Brondby is daarbij al gevallen. Of Alexis Flips meereist is niet duidelijk. Ook hij zoekt een andere ploeg, zo wordt Stade Reims als optie genoemd.

Operatie voor Francis Amuzu

Daarnaast worden geblesseerde spelers maximaal meegenomen op de trip, maar voor Francis Amuzu is dat niet het geval. Hij heeft last van pubalgie en moet een operatie ondergaan.

Over Killian Sardella wordt vandaag beslist of hij mee op stage trekt. Jan Vertonghen, Thomas Delaney en Kasper Dolberg zijn er normaal wel bij.