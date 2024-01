Fredberg heeft een héél drukke start van 2024 achter de rug: 'Anderlecht-manager vindt oplossing voor twee spelers'

Jesper Fredberg heeft al enkele drukke dagen in 2024 achter de rug. RSC Anderlecht wil deze winter enkele overbodige spelers naar de uitgang begeleiden. Voor twee van hen is er een oplossing gevonden.

Alexis Flips en Justin Lonwijk lopen dan wel nog maar sinds afgelopen zomer rond in Neerpede, maar het avontuur bij paars-wit zit er al op. Of toch voor Lonwijk. De 24-jarige middenvelder heeft helemaal geen toekomst meer in Brussel.

RSC Anderlecht huurt Lonwijk van Dinamo Kiev, maar wil hem nu al van de loonlijst. Brondby IF lijkt de huur te willen overnemen. Lonwijk is in Denemarken immers geen onbekende speler na zijn uitstekende prestaties bij Viborg FF.

Heeft Fransman wél nog een Brusselse toekomst?

Het Nieuwsblad weet dat er ook voor Alexis Flips een oplossing gevonden is. Stade Reims is bereid om het de komende maanden op huurbasis over te nemen. Opvallend detail: Anderlecht betaalde afgelopen zomer een slordige drie miljoen euro voor de Fransman aan... datzelfde Reims.