De vreemde eend in de bijt bij Anderlecht: jongeling mee op stage, maar (vermoedelijk) geen toekomst bij de club

Anderlecht is vertrokken op stage naar Tunesië en nam mee: zes Futures. Een paar daarvan zitten op de rand van de doorbraak naar de A-ploeg. Maar er zit ook een vreemde eend in de bijt. Mohamed Bouchouari, die door omstandigheden een unieke kans krijgt.

Door de blessure van Killian Sardella zat er immers nog maar één rechtsback in de kern van Brian Riemer en dat is Louis Patris. Die heeft dit seizoen nog niet kunnen overtuigen, maar krijgt de volgende twee maanden om dat recht te zetten.

Laatste contractjaar bij Anderlecht

Voor Bouchouari liggen de kaarten anders. De rechtsback van de RSCA Futures zit in zijn laatste jaar contract bij paars-wit en is volgend seizoen ook te oud om voor de beloftenploeg uit te komen. In november van vorig jaar werd hij immers 23.

Bouchouari is nog nooit in de discussie voorgekomen om de overstap naar de A-ploeg te maken. Hij heeft dan ook al een vreemd parcours afgelegd. In de jeugd speelde hij voor vier ploegen: Beerschot, Zulte Waregem, PSV en Anderlecht. Hij sloot in 2019 de deuren van Neerpede om voor het Luxemburgse Dudelange te gaan spelen.

Na één jaar werd zijn contract daar niet verlengd en zat hij een half seizoen zonder club tot Anderlecht hem weer oppikte. Vorig seizoen leenden ze hem dan uit aan het Nederlandse FC Emmen, maar dit seizoen is hij door de vele vertrekkers bij de Futures basisspeler in het elftal van Marink Reedijk.

Noodoplossing, Futures in de problemen

Bouchouari wordt meegenomen als noodoplossing om in Tunesië onderlinge partijtjes te kunnen afwerken. Maar als er straks ook iets met Patris gebeurt, moet hij klaar staan om in te springen. Het is voor hem een kans om zich te laten opmerken, want Anderlecht is niet van plan een extra rechtsback te kopen.

Hij moet Riemer nu bewijzen dat hij er klaar voor is. En zich mogelijk in de kijker zetten van andere ploegen. Je weet maar nooit... Al zal Reedijk straks ook met de handen in het haar zitten. Hoe moet hij de match tegen Beerschot voorbereiden zonder zes van zijn titularissen?