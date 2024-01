Een stevige teaser van niemand minder dan, jawel, Didier Lamkel Zé: "Binnenkort de terugkeer naar België!"

Didier Lamkel Zé lijkt in Turkije eindelijk weer op het goede pad te zitten. Zou de Kameroense flankspeler nog zijn weg terugvinden naar onze competitie?

Het is al een tijdje stil rond Didier Lamkel Zé (27). De aanvaller heeft vorige zomer onze contreien verlaten om in Turkije aan de slag te gaan bij Hatayspor. Deze keer ging het niet om een uitleenbeurt, maar wel om een definitieve overeenkomst. Lamkel Zé ligt bij die club definitief onder contract tot 2025.

De man die bij Antwerp regelmatig voor wat turbulentie zorgde, kent een aardig seizoen. In zijn 14 matchen voor zijn nieuwe ploeg heeft hij zich opgeworpen tot vaste titularis. Voorts kan hij als statistieken 3 doelpunten en 3 assists voorleggen. De winterstap heeft blijkbaar een passage door ons land in petto.

Comeback van Lamkel Zé?

In een korte video gepubliceerd door zijn makelaar, zien we Lamkel Zé de camera signeren met een boodschap: "Binnenkort de terugkeer naar België!" Zijn makelaar moet lachen en reageert: "We praten er niet te veel over". Om geen polemieken te veroorzaken, is Lamkel Zé al enkele maanden niet meer actief op social media.

Rest de vraag na deze ietwat mysterieuze actie: is een terugkeer naar de Jupiler Pro League nog mogelijk? Wordt vervolgd.