Brugs goudhaantje Nusa spreekt over zijn transfer en laat de deur op kier voor wintertransfer

Antonio Nusa is op zijn 18 jaar een gegeerde speler. Vorige zomer bracht Chelsea al een bod van 30 miljoen euro uit, maar dat werd weggewimpeld. Het plan was om nog één jaar te rijpen bij Club Brugge, maar die rugblessure wierp ook wat roet in het eten.

30 miljoen, als tiener begin je dan toch te zweven? Maar Nusa was heel duidelijk. "Het verraste mij ook. Ik dacht: 'Wauw, dat is veel geld.' Alleen wisten we al langer wat we zouden doen, vandaar dat het me weinig stress heeft bezorgd. Je staat er bij stil, maar alles samen ben ik rustig gebleven", vertelt hij in HLN. "Eerlijk, ik heb geen moment gedacht van: Misschien doe ik het. Nog een jaar Club was sowieso al het plan. Ook nu deze winter weet je nóóit wat er zal gebeuren, maar dat plan is onveranderd gebleven." Hoeveel zou Club Brugge dan werkelijk voor hem kunnen vangen? De Noor heeft een enorm potentieel. "Het is niet aan mij om dat te zeggen. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk te voetballen. Het is wat ik het liefste doe en wat ik altijd heb gedaan. Dat bod heeft daar niets aan veranderd."