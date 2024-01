Zo rijk als de zee diep is op zijn 25ste, maar Mbappé zou sterrenstatus meteen inruilen om dit te kunnen doen

Kylian Mbappé is één van de bekendste voetballers van zijn generatie. De spits van PSG wordt telkens ook gelinkt aan een transfer naar Real Madrid. In een openhartig interview met France 2 ging het daar echter niet over, maar wel over zijn dagdagelijkse leven.

En als superster is dat niet altijd makkelijk, zeker niet voor een jongen die het leven in de schijnwerpers wel eens beu wordt. "Naar de bakker voor een stokbrood? Oei, dat weet ik zelfs niet meer. Dat zijn zulke eenvoudige dingen die ik als kind niet leuk vond om te doen, maar waar ik nu veel geld voor zou neertellen", klinkt het in een preview. Mbappé zou ook graag eens incognito rondlopen. “Iets rustig gaan eten in een brasserie, op stap gaan met vrienden, gaan feesten en de ochtend erna op het gemak brunchen op een terrasje. De dingens des levens”, aldus Mbappé. “Ik zou alleszins twee dagen buiten doorbrengen”, ging Mbappé verder. “Ik zou dingen kunnen doen zonder erbij te hoeven nadenken. Ik ben mijn spontaniteit verloren. Alles is georganiseerd. In het begin woog dat op mij, nu ben ik het al gewoon geworden.”