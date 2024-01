Bodart velt oordeel in zaak-Courtois en de kans om daardoor zelf naar EK te trekken

Thibaut Courtois besliste om geen EK te spelen. Arnaud Bodart van Standard denkt er allemaal het zijne van.

Arnaud Bodart was erbij toen de zaak van Thibaut Courtois na België-Oostenrijk losbarste, maar weet niet wat er precies gezegd werd.

“We waren allemaal een beetje verrast”, zegt de doelman van Standard aan La Capitale. “Courtois is een monster van een doelman, dat mogen we niet vergeten, maar niemand is ook onvervangbaar. Met Koen Casteels, Matz Sels en Thomas Kaminski zijn er nog heel goede doelmannen.”

Toch hoopt Bodart dat hij zelf ook nog kans maakt om naar het EK te trekken, zeker nu Courtois er niet bij zal zijn. “Waarom niet”, gaat Bodart verder. “Het mag duidelijk zijn dat dit mijn bedoeling is. Als de kans er komt, zal ik die pakken. Ik kan maar mijn best doen en erin geloven.”

De relatie met bondscoach Domenico Tedesco is alvast heel goed.” Wat ik zo positief aan hem vind is dat hij rekening houdt met iedereen. Ik claim geen basisplek, toch niet voor meteen, maar Tedesco zet iedereen wel op gelijke voet.”