Rik De Mil krijgt stevige tegenvallers te verwerken bij Westerlo

Rik De Mil begon goed aan zijn job als trainer van Westerlo. De winterbreak kwam op een ideaal moment om het vervolg van het seizoen verder voor te bereiden.

Rik De Mil had zijn stage met Westerlo wel anders voorgesteld, al is hij wel heel tevreden met wat hij in de eerste dagen gezien heeft.

Al waren er ook enkele tegenslagen te verwerken. Zo vertrok Adedire Mebude terug naar België, nadat zijn broer Dapo, speler bij KV Oostende, een zwaar ongeval had met de wagen.

En nu is ook nog eens Kyan Vaesen uitgevallen. De aanvaller kampt met een stressfractuur aan de voet en zal vermoedelijk een zestal weken buiten strijd zijn. Hij werkt in Turkije een individueel programma af.

“Een stevige domper”, zegt De Mil aan Gazet van Antwerpen. “Kyan trainde scherp en groeide toe naar een beter niveau dan hij dit seizoen getoond heeft. Of we op zoek gaan naar een vervanger? We hebben al een ruime kern met veel aanvallers. We zullen dus goed moeten nadenken wat er nodig is.”

De Mil kan ook nog niet rekenen op Nacer Chadli. Hij was ziek en sukkelt ook met de rug. Hij gaat zijn arts opzoeken die hem tijdens zijn passage bij Basaksehir behandelde.