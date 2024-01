Transfer in de maak? Ex-Rode Duivel duikt op bij oefenmatch van Standard

Standard speelt op dit moment een oefenmatch in Marbella. In de tribune zit alvast een opvallende toeschouwer.

Standard zit momenteel op winterstage in Marbella. Om 11 uur begon een vriendschappelijke wedstrijd tegen Borussia Dortmund.

Met, zo schrijft Het Nieuwsblad, een opvallende aanwezige in de tribune. Niemand minder dan ex-Rode Duivel Marouane Fellaini zat in de tribune. Hij arriveerde op het oefencomplex in de aanwezigheid van het clubbestuur van de Rouches.

Fellaini zit sinds zijn vertrek in China zonder club. Hij werd al gelinkt aan een terugkeer naar de Jupiler Pro League, maar daarover was niets echt concreet.

Zo werd hij in december al genoemd bij Club Brugge. In november maakte Fellaini al duidelijk dat hij nog niet klaar is om op pensioen te gaan, maar hoopt om nog een tweetal jaar actief te zijn als profvoetballer. De ex-Rode Duivel is momenteel 35 jaar oud.

Vanuit het Midden-Oosten zou er ook enige interesse zijn om Fellaini binnen te halen, al worden daar geen concrete namen genoemd.