Genk geeft reden waarom ze zich niet neerleggen bij uitspraak van het Referee Department

Genk-voorzitter Peter Croonen heeft op stage meer uitleg gegeven over de volgende procedure die ze gaan aanspannen om de match tegen Anderlecht te laten herspelen. En ook de reden waarom ze zich niet neerleggen bij de uitspraak van het Referee Department.

Genk vindt dat het Referee Department immers acteert als beschuldigde en rechter. “Aan de hand van alle bewijsmateriaal zijn de verklaringen van de scheidsrechters vastgesteld”, zegt Croonen bij VTM. “Ik denk niet dat het logisch is dat de scheidsrechters daar dan zelf conclusies aan verbinden over wat dat juridisch zal betekenen.”

Het Referee Department is betrokken partij en kan volgens Genk dus niet het eindoordeel vellen over de klacht. “Dat ze een standpunt innemen is normaal”, vindt Croonen. “Hun standpunt is dat het een menselijke fout is. Daarvan nemen we akte, maar juridisch zijn er nog wat vragen die door een objectieve instantie behandeld moeten worden. Wij gaan een stap verder.”

Wat die stap is, is op dit moment ook voor Genk nog niet duidelijk, want het er zou immers wel nog een behandeling door het Disciplinair Comité van de KBVB mogelijk zijn. Al is dat nog niet zeker. Anders moeten ze naar het BAS.