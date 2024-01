Onderzoeksbureau CIES bevestigt: Neerpede laat Club Brugge en Standard ver achter zich

Het CIES Football Observatory heeft in zijn meest recente wekelijkse update de top 100 van clubs met de meest rendabele jeugdopleidingen ter wereld van de afgelopen tien jaar gepresenteerd.

Niet verrassend is Anderlecht de best geklasseerde Belgische club. In de berekening wordt enkel rekening gehouden met spelers die tussen hun 15de en 21ste minstens drie jaar bij de club zaten.

Met 516 miljoen euro aan inkomsten in die periode is Benfica veruit de club met de meest winstgevende jeugdopleiding. Bekend om zijn jeugdopleiding en vooral om zijn neus voor het scouten van jong talent, steekt Benfica met kop en schouders boven de rest uit. Joao Félix (127,2 miljoen euro), Ruben Dias (71,60 miljoen euro) en Goncalo Ramos (65 miljoen euro) hebben allemaal aanzienlijke bedragen voor de Portugese club opgeleverd.

Achter het grote Benfica vinden we Ajax (376 miljoen euro) en Olympique Lyonnais (370 miljoen euro) op het podium. Real Madrid (364 miljoen euro) en Chelsea (347 miljoen euro) maken de top 5 compleet.

Drie Belgische clubs staan in deze ranglijst en niet verrassend staat Anderlecht (179 miljoen euro) bovenaan, op een mooie 25e plaats. Veel talenten zijn de afgelopen jaren uit Neerpede voortgekomen, waaronder Youri Tielemans (25 miljoen euro naar Monaco in 2017) en Jérémy Doku (26 miljoen euro naar Rennes in 2020).

Daaronder vinden we Club Brugge op de 77e plaats en Standard Luik op de 78e plaats.