Is Nainggolan binnenkort opnieuw in België te zien? "Hij vraagt al een tijdje of ik wil komen"

Radja Nainggolan draagt dezer dagen het shirt van Bhayangkara Presisi Indonesia FC. De voormalige Rode Duivel wordt er op handen gedragen. En toch sluit hij een terugkeer naar België niet uit. Al zal het niet als voetballer zijn.

En wellicht ook niet als inwoner. Radja Nainggolan maakte er de voorbije jaren nooit een geheim van dat hij graag in Antwerpen vertoeft, maar er zich zijn oude dag niet ziet slijten. Anno 2024 woont en voetbalt Il Ninja voor Bhayangkara Presisi Indonesia FC.

"Ik ben van plan om hier nog eventjes te blijven", aldus de middenvelder in Het Nieuwsblad. "Al staat er op korte termijn wel een terugkeer naar België gepland. Erik Van Looy vraagt al een hele tijd of ik wil komen en meedoen aan 'De Slimste Mens'. Voor de fun wil ik dat wel doen."

Belgische interesse

Als actief profvoetballer schatten we de kans echter onbestaande in dat Nainggolan zal terugkeren naar de Jupiler Pro League. Sinds zijn vertrek bij Antwerp FC was KV Mechelen heel even geïnteresseerd, maar een concreet voorstel kwam er nooit.