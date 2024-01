📷 OFFICIEEL Standard ziet gehuurde speler vertrekken

Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het ook officieel. Isaac Hayden doet het seizoen niet uit bij Standard.

Newcastle United verhuurde Isaac Hayden dit seizoen aan Standard, maar de Engelse club heeft de terugroep-clausule in het contract geactiveerd.

Dit betekent dus dat hij terugkeert naar Newcastle, zo laat Standard op zijn officiële kanalen weten. Volgens niet-officiële bronnen kon Hayden niet aarden in Luik en had hij last van heimwee.

Wellicht wordt hij door Newcastle meteen opnieuw uitgeleend. Heel wat clubs uit de Championship, de Engelse tweede klasse, zouden interesse tonen in Hayden.