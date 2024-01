Pro League voert nog eens vijf kalenderwijzigingen door

De Pro League heeft deze week enkele wijzigingen aan de kalender van de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League doorgevoerd. Het gaat om vijf wedstrijden.

Enkele lokale overheden hebben de kalendermanager gevraagd om enkele wedstrijden aan te passen omwille van het EU-voorzitterschap van ons land. Het gaat om vijf wedstrijden in de competitie: eentje in de Jupiler Pro League en vier in de Challenger Pro League.

In de Jupiler Pro League wordt op speeldag 22 KAA Gent - KVC Westerlo niet om 18u15, maar om 20u45 afgetrapt. De speeldatum - zaterdag 27 januari - wijzigt niet.

In de Challenger Pro League wordt RFC Seraing - Lierse (speeldag 19) daardoor op gang gefloten om 18u15 in plaats van om 20u00. Daarnaast wisselen de wedstrijden Jong Genk - RSCA Futures en Royal Francs Borains - SK Beveren op speeldag 19 van slot. Jong Genk - RSCA Futures gaat nu door op zaterdag 27 januari om 16u00. De andere partij wordt op vrijdag 26 januari afgetrapt om 20u00.

Ook op speeldag 20 vindt er een wijziging plaats in de Challenger Pro League: de aftrap van SV Zulte Waregem - SK Beveren wordt met een half uur verlaat van 20u00 naar 20u30.