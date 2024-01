Speler van Standard doet boekje open over trainingen van Carl Hoefkens

Carl Hoefkens werd op oudejaar ontslagen bij Standard. Zijn opvolger Ivan Leko bereidt momenteel de rest van de competitie voor op stage.

De blessures van Nathan Ngoy en Ibe Hautekiet openen de nodige deuren voor meer speeltijd voor Lucas Noubi. Hij kwam onder Carl Hoefkens slechts vijf keer in actie. De jonge verdediger voelt het verschil onder Ivan Leko.

“De trainingssessies zijn intens, intenser dan voorheen”, geeft Noubi bij in een interview met Sudinfo. “Het is vergelijkbaar met wat we deden onder Ronny Deila.”

Noubi werkt graag op die manier, met veel noeste trainingsarbeid. “Ik heb de ambitie om basisspeler te worden bij Standard. Ik pas mij aan aan de wensen van de coach. Spelen met SL16 is geen probleem voor mij. Toch is het anders, maar we leren ook veel bij in de Challenger Pro League”, besluit Noubi.

Tegen Dortmund deed Noubi het niet slecht. Ondanks de drie tegendoelpunten was Noubi tevreden over de verdediging van de Rouches.