Marc Degryse dient Jean-Marie Dedecker van zéér duidelijk antwoord na kritiek op Alderweireld en Vertonghen

Binnen enkele dagen weten we wie de Gouden Schoen mag meenemen naar huis. Toby Alderweireld is de grote favoriet, ook bij de analisten. Maar zal hij het uiteindelijk ook gaan halen? Dat is nog maar de vraag.

Rond Nieuwjaar had Jean-Marie Dedecker het in het eindejaarsinterview over het feit dat de Jupiler Pro League een Smurfencompetitie is, omdat Jan Vertonghen en Toby Alderweireld er op hun leeftijd nog als de besten uitkomen. Marc Degryse heeft zich nu in Het Laatste Nieuws uitgelaten over die uitspraken. En hij is wel degelijk boos op Dedecker, zoveel is duidelijk. “Dedecker kapt altijd op het voetbal. Ik heb veel respect voor hem, maar hij moet bij zijn vak blijven." Verrijking voor de competitie "Ik begin hier toch ook niet over judo? Anders ga ik ook rare dingen zeggen, hoor. Want hoe lang duurt dat, judo? Vijf minuten? Ik bedoel maar...", aldus Degryse zeer duidelijk. "Ze zijn net een verrijking voor onze competitie." Daarin werd hij ook bijgetreden door Steven Defour, die vindt dat we blij moeten zijn dat beide topspelers naar ons land zijn gekomen en wilden terugkeren naar de Jupiler Pro League.





