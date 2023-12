Jean-Marie Dedecker zeer streng: "Dat zegt toch ook veel over ons Smurfencompetitie?"

Het jaar 2023 zit er (zo goed als) op. Hoog tijd om dus even flink terug te blikken, met een aantal mensen die het allemaal dagelijks opvolgen. En die ook een opvallende mening hebben over een aantal zaken.

Frank Raes heeft veel lof voor Toby Alderweireld, die volgens hem zeker de Gouden Schoen mag winnen voor het voorbije jaar 2023. En ook Jan Vertonghen maakte in 2023 zeer veel indruk bij RSC Anderlecht. De oudgedienden blijven dus indruk maken.

Jupiler Pro League een smurfencompetitie?

"Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zijn twee godsgeschenken voor het Belgische voetbal. Dat duo brengt een bepaalde ernst, zonder al te veel streken. Die blazen niet te hoog van de toren, of worden gefotografeerd met een rok", liet ook José De Cauwer zich duidelijk uit in Het Nieuwsblad over de twee ervaren Belgen.

Al is het ook wel opvallend dat Vertonghen en Alderweireld met al hun ervaring nog bij de absolute top in onze competitie horen. Jean-Marie Dedecker ziet dat als een ferm teken aan de wand: "Dat de dertigers Alderweireld en Vertonghen kunnen uitblinken, zegt toch ook veel over onze Smurfen-competitie? Antwerp kan alleen maar winnen als Barcelona met zijn reserven speelt."