Wesley Sonck kraakt Mike Trésor helemaal af: "Punten voor de Gouden Schoen?"

KRC Genk liep vorig seizoen de titel mis. Het kreeg als troostprijs met Mike Trésor wel de Profvoetballer van het Jaar in de rangen.

Mike Trésor speelde vorig jaar ongetwijfeld het beste seizoen uit zijn carrière. Hij leverde 24 assists af en scoorde ook nog eens 8 doelpunten.

Met die 24 assists verbrak hij het record van Branko Strupar uit 1999. Hij werd verkozen tot Profvoetballer van het Jaar. Met 168 punten haalde hij het van Teddy Teuma (129) en Victor Boniface (90).

Trésor werd al eens derde in de verkiezing van de Gouden Schoen, maar van Wesley Sonck kreeg hij dit keer geen enkele punt. Sonck vraagt zich af waarom je hem punten zou geven. “Trésor? Waarom? Omwille van zijn vrije trappen?”, klinkt het vol ongeloof in Het Laatste Nieuws.

Voor Sonck was het totaal niet de verdienste van Trésor dat hij het assistrecord achter zijn naam kreeg. “Omdat Onuachu lange tijd in zijn ploeg speelde. Dan kom je gemakkelijk aan veel assists. Nee, sorry, ik heb Trésor geen punten gegeven. Nu blijkt toch ook waarom?”