Ongelooflijk straf: Mike Trésor op weg om onverbeterbaar gewaande statistiek toch te verbeteren

Mike Trésor heeft tegen KV Oostende er nog twee assists bij gedaan en zit nu aan 18 stuks. Daarmee komt het onklopbaar gewaande record van Branko Strupar van 22 assists in zicht.

Strupar - ex-Genk - zette dat record neer in 1999. Sindsdien kwam enkel Mbark Boussoufa in de buurt in 2010 met 21 assists. Trésor heeft nu nog 13 matchen om dat record te verbeteren en gezien zijn ratio lijkt dat onvermijdelijk.

Ook op wereldniveau is de jonge Belg aan een topprestatie bezig. In Europa doet enkel ene Rayan Philippe, speler uit de Luxemburgse competitie, beter met 19 assists. In de top 15 doet niemand beter, berekende HLN. Kevin De Bruyne en Ajax-aanvoerder Dusan Tadic komen met elk 13 assists het dichtste bij.

Trésor wacht al lang op een oproep voor de Rode Duivels. Nieuwe bondscoach Domenico Tedesco heeft hem nu al twee keer aan het werk gezien. Het zou ons verbazen als hij er niet bij was in zijn eerste selectie komende maand.