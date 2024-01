Brian Riemer zet Anderlecht op scherp: "Iedereen weet hoe belangrijk deze Brusselse derby is!"

Woensdagavond staat de Brusselse derby tussen RSC Anderlecht en Union SG op het programma. Brian Riemer zet alvast zijn spelers op scherp.

Union baas

Union kon al zeven keer op rij winnen van Anderlecht in. Dit heeft sporen nagelaten in de trots van de spelers en vooral de fans van Anderlecht. In de Croky Cup krijgen de troepen van Brian Riemer de herkansing om deze negatieve reeks om te buigen.

Brian Riemer is alvast niet van plan om dit in zijn motivatiespeech te verwerken. “Ik vind dat tricky om te zeggen in een motivatiespeech”, aldus Riemer tegenover Het Nieuwsblad. “Op Yari Verschaeren na maakte wellicht geen enkele speler alle zeven nederlagen mee. Sommige van mijn jongens speelden nog nooit tegen Union."

Motivatie

Het was niet altijd dat Anderlecht in die zeven wedstrijden helemaal onder lag. Alleen was de gretigheid bij Union dikwijls groter. "Aan de motivatie zal het niet liggen. Iedereen weet hoe belangrijk deze Brusselse derby is voor onze supporters. In de beker krijg je ook geen tweede kans als je verliest. We weten waar we aan toe zijn”, zet Riemer zijn spelers op scherp.