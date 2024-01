OFFICIEEL: Westerlo ziet ervaren krijger vertrekken naar de Challenger Pro League

Het is al langer bekend dat Westerlo een te grote kern heeft. Nu is één van hun ervaren rotten vertrokken richting de Challenger Pro League.

Westerlo

De Kemphanen kende twee fantastische seizoenen. Eerst de titel in de Challenger Pro League en vorig seizoen onder leiding van Jonas De Roeck in de Jupiler Pro League. Dit jaar liep het echter anders. In de zomer deden ze vele transfers, maar Westerlo was zichzelf niet meer.

Na het ontslag van Jonas De Roeck moet Rik De Mil proberen Westerlo in de Jupiler Pro League te houden. Dan moeten er knopen worden doorgehakt.

De ervaren centrale middenvelder is het kind van de rekening geworden. De 32-jarige Van Eenoo koos ervoor om zijn carrière verder te zetten in de Challenger Pro League. Hij tekende een contract tot medio 2026 bij de Limburgers.

Zes prachtige jaren

Van Eenoo kwam eerst op uitleenbasis over van KV Kortrijk naar Westerlo. Dit in de winter van 2018. De zomer daarop volgde dan een definitieve transfer. Nu komt het einde aan zes prachtige jaren in de stille Kempen voor de geboren West-Vlaming.

Hij kwam 179 keer in actie voor Westerlo waarin hij 27 keer de netten liet trillen en 27 keer een ploeggenoot bediende. Het orgelpunt van zijn periode bij Westerlo was de titel in de Challenger Pro League in 2022.

Dit mag hij nu proberen te herhalen met Patro Eisden.