Pro League heeft probleem gecreëerd voor play-offs: in dit scenario wordt bekerfinale verschoven

Vandaag en morgen staan (normaal gezien) de kwartfinales van de Beker van België, de zogeheten Croky Cup, op het programma. Daar zitten nog vijf van de zes mogelijke play-off 1-ploegen in. En nog belangrijker: drie ploegen die nog Europees spelen. En dat kan voor problemen zorgen.

Ja, er wordt al over nagedacht. De finale van de Croky Cup is immers eigenlijk voorzien op 9 mei, Hemelvaartsdag. Maar op die dag staan ook de halve finales van de Conference League gepland. En daar moet rekening mee gehouden worden.

Finale drie dagen voor mogelijke titelmatch

Union en Gent moeten nog drie rondes overleven om daar te geraken, Club Brugge slechts twee. Het is dus niet helemaal onwaarschijnlijk dat één van de finalisten daar straks geraakt. En dat zou de kalender helemaal overhoop smijten. En voor commotie zorgen.

De vervangdatum voor de finale is immers 20 mei, maar... dat is de dag na de negende speeldag van de play-offs. De oplossing die nu in gedachten ligt, is om de wedstrijden van de bekerfinalisten naar 17 mei te verschuiven. Om dan drie dagen later de finale te spelen en de week erop mogelijk de titel te betwisten.

Halve finales in twee matchen

Met het EK in Duitsland is er ook weinig speelruimte. Na 26 mei - de laatste speeldag - worden de internationals immers verwacht zich te melden bij hun nationale ploegen.

Een situatie die de Pro League zelf gecreëerd heeft door de halve finales in twee wedstrijden te laten spelen. De kalender zit immers al overvol met Europese matchen en midweekspeeldagen. Het is voorlopig natuurlijk afwachten, maar in het geval van voorgaand scenario zal er uiteraard commotie komen.