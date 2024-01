BREAKING: Twee bekerwedstrijden van vanavond gaan niet door: te gevaarlijk

De sneeuwval gooit roet in het eten van de kalendermaker. De wedstrijden van vanavond voor de Croky Cup worden uitgesteld naar een later tijdstip. De sneeuwval maakt het onverantwoord om er tienduizenden supporters door te sturen.

Er stonden vanavond nog drie wedstrijden voor de kwartfinales van de Croky Cup op het programma: OH Leuven-Antwerp, Union-Anderlecht en KV Oostende-RWDM. Boven Brussel is het echter zwaar beginnen sneeuwen en het KMI raadt verplaatsingen af. In Oostende kan er wel gespeeld worden aangezien het er niet sneeuwt.

De Pro League kon dan ook niet anders om de twee wedstrijden uit te stellen, want ze wilden geen massa's mensen de baan opsturen terwijl het gevaarlijk glad kon worden. De clubs waren wel klaar om hun veld sneeuwvrij te maken, maar de omstandigheden zijn er niet naar...

De wedstrijden worden verschoven naar volgende week woensdag en donderdag. OHL en Antwerp spelen volgende week woensdag om 20u30, een dag later is er eveneens om 20u30 Union-Anderlecht.

Dan was er normaal gezien wel al de halve finales die dan gepland stonden, verschuiven naar de week van 7 februari. Woensdag speelt Club Brugge dan tegen de winnaar van Union-Anderlecht.