Club Brugge onderneemt verdere stappen na afgekeurde goal in Mechelen, wat doet Genk?

Club Brugge diende klacht in na de wedstrijd op KV Mechelen. Toen werd een doelpunt van Thiago onterecht afgekeurd.

Club Brugge kreeg van het Disciplinaire Comité te horen dat de wedstrijd tegen KV Mechelen niet herspeeld zal worden, ook al werd het doelpunt van Thiago wegens onterecht buitenspel afgekeurd.

Club Brugge laat volgens Het Laatste Nieuws de zaak hier niet bij en gaat verder via de Disciplinaire Raad én het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

De kwestie doet denken aan de zaak van KRC Genk, die na een niet hernomen strafschop de wedstrijd op RSC Anderlecht willen laten herspelen. Ook de Limburgers leggen zich niet neer bij de uitspraak die ze kregen. Ook zij zullen wellicht dezelfde stappen als blauwzwart zetten.

Volgende week dinsdag behandelt de Disciplinaire Raad beide dossiers. Zij willen wellicht anticiperen en zien de zaken niet graag voor het BAS komen. Of dit de kans vergroot dat de matchen herspeeld worden is echter moeilijk in te schatten.