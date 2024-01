Speler wil weg, Belgische teams op de loer? Chris Bedia gooit roet in het eten van droomtransfer jonge Rode Duivel

Yorbe Vertessen kan dit seizoen kampioen spelen bij PSV Eindhoven, maar eigenlijk wil hij meer speelminuten maken. En dus is het nog maar de vraag wat er de komende dagen of weken met hem gaat gebeuren. Een droombestemming is alvast mogelijk van tafel, met dank aan ... Chris Bedia.

PSV won de bekermatch tegen FC Twente met 3-1, met dank aan een aantal prachtige doelpunten. Yorbe Vertessen opende al snel de score met een heerlijke trap met de rechtervoet. En zo blijft de Belg die bij de jeugd van de Rode Duivels speelde indruk maken.

La FRAPPE de Vertessen ! pic.twitter.com/gfzKWSVlYf — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) January 17, 2024

Na de wedstrijd liet Vertessen zich uit over een mogelijke transfer. Enerzijds wil hij graag kampioen worden met PSV Eindhoven en ook in de Champions League spelen in 2024, maar de Belgische aanvaller wil ook vooral meer speelminuten. "Iedereen weet dat ik dat wil", aldus Vertessen daarover in een reactie na de wedstrijd tegen de Tukkers.

Als hij niet meer speelminuten krijgt de komende weken, dan wenkt een wintertransfer alsnog. De 23-jarige aanvaller moet het dit seizoen vooral stellen met invalbeurten. Hij kwam al in 26 wedstrijden in actie, maar verzamelde daarin nog maar 682 minuten. Dat is een gemiddelde van 26 minuten per wedstrijd waarin hij in actie kwam.

Vertessen maakte wel al de nodige indruk, want met vijf doelpunten en twee assists is hij om de 97 minuten van belang voor De Lampenclub. En dus wil PSV - dat aan een geweldig seizoen bezig is - hem ook niet zomaar laten gaan.

Er was nochtans de nodige interesse. RSC Anderlecht polste, nadat het dat ook vorig seizoen al eens deed. Toen trok Vertessen uiteindelijk naar Union SG, waarmee hij net naast de titel greep. Mogelijk komen ook andere Belgische ploegen nog hun kans wagen.

De grootste kanshebber om de spits in te lijven was namelijk Union Berlin. Die waren het getalm van PSV echter beu en kozen dan maar voor Chris Bedia, de aanvaller met een verleden bij Zulte Waregem en Charleroi die nu bij Servette Genève aan de bak was.

Hij komt voor zo'n twee miljoen euro de rangen versterken bij de Berliners. Daarmee lijken ze mogelijk af te zien van een transfer van Vertessen - tenzij het een drukkingsmiddel wordt natuurlijk. De komende dagen mogelijk meer nieuws in de zaak.