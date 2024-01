Waarom ook deze transferperiode aan Benito Raman voorbij zou kunnen gaan

OH Leuven, KV Mechelen, Bochum... Er zijn wel wat ploegen geïnteresseerd in Benito Raman. Maar de modaliteiten in zijn contract maken het maken het allemaal niet makkelijker. Binnen een half jaar is hij immers transfervrij en hij zou een pak geld moeten laten vallen.

U kan zich inbeelden dat Raman niet staat te trappelen om nu definitief verkocht te worden. Hij heeft immers nog een klein half jaar contract bij Anderlecht, goed voor een aantal honderdduizenden euro's. Dat kan hij bij één van voorgenoemde clubs zelfs niet op een jaar verdienen. Raman staat dus niet te springen om mee te werken aan een transfer. Dat hij thuis moest blijven van stage zou wel eens een omgekeerd effect kunnen gehad hebben. Hij heeft de afgelopen maanden immers nooit geklaagd, zich altijd netjes gedragen op training... Contract uitzitten? Dat ze hem nu willen dwingen om een transfer te aanvaarden, is niet meteen wat hij voor ogen had. De kans is groot dat hij zijn contract uitzit en daarna transfervrij vertrekt. Anderlecht kan hem natuurlijk verhuren tot het einde van het seizoen en een deel van zijn loon zelf blijven dragen. Maar uiteraard zien ze dat ook niet zitten, want liever zouden ze nu nog een transferprijs voor hem krijgen. En Jesper Fredberg is niet de man om zich heel flexibel in de onderhandelingen op te stellen. En stel dat hij er nog is op 1 februari... Er is met Angulo weer wat concurrentie bijgekomen, maar mits blessures zal Riemer nog steeds beroep op hem doen.