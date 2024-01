FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil drastisch ingrijpen na nieuw geval van racisme in het voetbal

FIFA voert al langer de strijd tegen racisme in het voetbal met campagnes, maar toch komen we regelmatig nog trieste incidenten tegen in de stadions. Er werd al flink gereageerd op de gebeurtenissen van zaterdag. FIFA-voorzitter Gianni Infantino legde nu ook een officiële verklaring af.

Infantino wil dat racisme in het voetbal veel harder bestraft wordt. Hij stelt voor dat er een forfaitnederlaag moet komen indien er sprake is van racisme in de stadions.

"Naast het driestappenproces (wedstrijd gestopt, wedstrijd opnieuw gestopt, wedstrijd gestaakt), moet er een automatische forfaitnederlaag komen voor de ploeg waarvan de fans racisme hebben begaan en ervoor hebben gezorgd dat de wedstrijd werd gestaakt, evenals wereldwijde stadionverboden en strafrechtelijke vervolging van racisten", klinkt het.

